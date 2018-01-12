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Цымбалюк-Романовская о первой ночи с Джигарханяном: «Я волновалась»

Вчера, 19:39

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в своём недавнем интервью поведала о первой ночи со знаменитым актёром. Женщина заявила, что она сильно волновалась, ведь Армен Борисович был её первым мужчиной.

 Известная пианистка признаётся, что мужчин до Джигарханяна у неё не было, ведь она ещё в 16 лет полюбила престарелого актёра и поняла, что он её судьба. Тогда Цымбалюк-Романовская знала, что экс-жена Армена Борисовича почему-то проживает в США. Тогда же у юной девушки сложилось мнение, что, несмотря на известность артиста, в жизни он очень одинокий. Виталина считает, что такое чувство у неё появилось интуитивно – по-женски. Пианистка добавляет, что тогда же она и поняла, что будет счастлива только с ним.

О первой брачной ночи с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская говорит, что страшно ей не было. Тогда «пара» поехала в квартиру актёра на Арбате. Будучи молодой девушкой, Виталина волновалась и понимала, что эта ночь могла бы стать единственной, поскольку она полюбила женатого мужчину.

Утром Виталина и Армен Борисович поехали за вещами девушки в отель. Затем актёр отвёз девушку на вокзал, где поцеловал Цымбалюк-Романовскую и шепнул ей, что они ещё увидятся. В конечном итоге супруги прожили вместе 16 лет.


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