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Мэрилин Керро нашла себе нового бойфренда

Вчера, 19:18

Эстонская колдунья Мэрилин Керро, недавно открывшая центр магии в Москве, которая неоднократно участвовала в телепроекте "Битва экстрасенсов", завела новый роман с европейцем по имени Марк Александр Хансен.

 В средствах массовой информации появились данные о новом ухажёре ведьмы из Эстонии. Ранее сообщалось о том, что молодого человека уже есть семья и даже ребенок. Также ходили слухи о том, что Мэри записалась в разлучницы, но потом информацию опровергли и выяснилось, что молодой человек расстался со своей супругой задолго до встречи с Керро.

Доказательством связи Мэрилин и Марка являются их совместные снимки в центре столицы и опубликованные в социальной сети Instagram. Стоит сообщить о том, что этим летом Керро рассталась с Шепсом. Слухи вокруг этого события не утихают и до сих пор. Поклонники звездной пары все еще находятся в недоумении и не понимают причины расставания пары. Мэрилин по этому поводу выразилась так: "Мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения..."


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