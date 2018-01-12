Семье Шурыгиной угрожают

Вчера, 19:03

Диана Шурыгина призналась в страшных угрозах относительно ее семьи. Это привело к тому, что родители вынуждены были поменять место жительства и остались безработными.

По словам Дианы Шурыгиной, постоянные угрозы ее семье повлекли массу неприятностей. Родителям неоднократно прокалывали колеса на автомобиле, приходили письма с угрозами и оскорблениями, даже младшую сестру не смогли оставить в покое. Сама девушка считает такое поведение недопустимым, ведь ее близкие люди не должны терпеть подобные унижения. Кроме того, угрозы, которые родители получали регулярно, привели к тому, что им пришлось поменять место жительства и уволиться с работы.

В настоящее время семья Шурыгиной переехала в Москву. Родители остались без работы. Шурыгина считает, что досрочное освобождение ее насильника Семенова из ИТК незаконно. Она советует своему обидчику искупить свою вину перед обществом, работая на благо людей в благотворительной организации.