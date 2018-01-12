VistaNews.ru


Алексей Воробьёв показал трейлер американского сериала со своим участием

Вчера, 18:52

Популярный российский исполнитель Алексей Воробьёв рассказал, что американский сериал «Нереально» с его участием появится на экранах 26 февраля. Поклонники возмущены, что теперь мужчина постепенно переезжает в западные страны.

Для фанатов Алексея Воробьёва отсутствие сериала «Нереально» в переводе на русский язык стало настоящим шоком. Многие остались недовольны, что сам певец имеет русские корни, а снимается в американских сериалах. В «Нереально» он является одним из главных героев, который завоёвывает сердца всех женщин.

Участие в съёмках Воробьёв прокомментировал следующим образом: «Мой персонаж - самый непредсказуемый герой этого сезона, взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит, и не может отпустить». Сам же сериал «Нереально» выходит в США уже не первый год. Воробьёву удалось сняться в третьем сезоне.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.