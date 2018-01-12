Алексей Воробьёв показал трейлер американского сериала со своим участием

Вчера, 18:52

Популярный российский исполнитель Алексей Воробьёв рассказал, что американский сериал «Нереально» с его участием появится на экранах 26 февраля. Поклонники возмущены, что теперь мужчина постепенно переезжает в западные страны.

Для фанатов Алексея Воробьёва отсутствие сериала «Нереально» в переводе на русский язык стало настоящим шоком. Многие остались недовольны, что сам певец имеет русские корни, а снимается в американских сериалах. В «Нереально» он является одним из главных героев, который завоёвывает сердца всех женщин.

Участие в съёмках Воробьёв прокомментировал следующим образом: «Мой персонаж - самый непредсказуемый герой этого сезона, взрывной и опасный человек, он очарователен и полон пороков. Его сердце разбито женщиной, которую он до сих пор любит, и не может отпустить». Сам же сериал «Нереально» выходит в США уже не первый год. Воробьёву удалось сняться в третьем сезоне.