Вчера, 17:55

Известная певица Светлана Лобода высмеяла то, как «женят» в социальных сетях. Она познакомила своих поклонников в Instagram со своим другом, известным грузинским дизайнером Бичолой Тетрадзе, которого интернет-пользователи ранее приняли за жениха артистки.

По словам Светланы Лободы, поразительно то, что достаточно взяться за руку, чтобы социальные сети вынесли вердикт о начале отношений. Она подчеркнула, что между ней и Тетрадзе ничего этого нет, а он просто всё время помогает с костюмами, а также эксклюзивными тканями для концертов.

По данным VistaNews, подозрения относительно статуса этого индивидуума в жизни Светланы Лободы возникли у её поклонников 6 дней назад. Тогда артистка выставила фото, на котором Тетрадзе обнимал её одной рукой. Многие тогда начали уже желать счастья новоиспечённой паре. После пояснения подписчики поблагодарили Лободу за то, что та открыла правду, не став тянуть интригу впустую.