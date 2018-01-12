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Алена Хмельницкая показала подписчикам фигуру в купальнике

Сегодня, 15:42

47-летняя российская актриса Алена Хмельницкая поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, сделанной во время новогоднего отдыха на Гоа. Поклонники в очередной раз похвалили кумира за ее смелость и умение не обращать внимания на хейтеров.

Сегодня, 12 января, Алене Хмельницкой исполняется 47 лет. В честь праздника актриса решила продемонстрировать своим подписчикам в Instagram фотографию в купальнике, так как поклонники неоднократно ее просили об этом. У звезды отечественного шоу-бизнеса как раз пополнился фотоальбом соответствующими снимками, ведь она провела новогодний отпуск на Гоа. В описании к публикации Хмельницкая поблагодарила своего возлюбленного и детей от первого брака за присутствие в ее жизни. Верные фанаты засыпали Instagram кумира положительными комментариями, нахваливающими смелость актрисы и ее умение не замечать хейтеров.

Отметим, на Гоа Хмельницкая отдыхала со своим молодым избранником Александром Синюшиным, а также старшей дочкой от брака с режиссером Тиграном Кеосаяном Ксенией.


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