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В Сеть попала полная переписка жены Аршавина с моделью из Казахстана

Сегодня, 15:39

В Сеть попала полная переписка Алисы Аршавиной, жены футболиста Андрея Аршавина, с моделью из Казахстана Ольгой Семеновой. Последняя всерьез опасается за свою жизнь.

Конфликт между Алисой Аршавиной и Ольгой Семеновой был спровоцирован роликом, появившимся в социальных сетях. На видео футболист Андрей Аршавин обнимается в ресторане с казахстанской моделью, а третье лицо их снимает. В бой вступила законная супруга спортсмена, которая сразу же отреагировала на инцидент и начала вести переписку с Семеновой.

Модель начала оправдываться, отмечая, что женатые мужчины ее не интересуют и в ресторане она появилась в компании со своим знакомым, а кто сделал ролик и по какой причине футболист обнял Ольгу, она даже не имеет представления. Алиса Аршавина пустила в ход самые коварные способы заставить девушку говорить, представившись сотрудником ФСБ. К сожалению, это не повлияло на Семенову и она осталась при своем.


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