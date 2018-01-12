Рапунцель из «Дома-2» показала фото в нижнем белье с беременным животом

Сегодня, 15:10

Скандальная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель выложила в Instagram откровенное фото, демонстрируя свою беременность.

Чтобы доказать своим подписчикам, что её живот – это не накладка и не «симуляция» беременности, девушка опубликовала в Instagram фото в нижнем белье. На снимке длинноволосую красавицу обнимает ее муж, с которым ранее состоялся бурный скандал. Девушке удалось наладить с ним отношения, чего не сказать о ситуации с её фолловерами. Убедить их в реальной беременности Ольге Рапунцель так и не удалось: подписчиков смутил огромный рисунок на весь живот и наличие швов от накладки для имитации беременности, что заметил не каждый.

Под постом в социальной сети девушка выразила благодарность своему любимому и рассказала, как же трудно быть беременной на проекте.