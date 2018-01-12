VistaNews.ru


Рапунцель из «Дома-2» показала фото в нижнем белье с беременным животом

Сегодня, 15:10

Скандальная участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель выложила в Instagram откровенное фото, демонстрируя свою беременность.

 Чтобы доказать своим подписчикам, что её живот – это не накладка и не «симуляция» беременности, девушка опубликовала в Instagram фото в нижнем белье. На снимке длинноволосую красавицу обнимает ее муж, с которым ранее состоялся бурный скандал. Девушке удалось наладить с ним отношения, чего не сказать о ситуации с её фолловерами. Убедить их в реальной беременности Ольге Рапунцель так и не удалось: подписчиков смутил огромный рисунок на весь живот и наличие швов от накладки для имитации беременности, что заметил не каждый.

Под постом в социальной сети девушка выразила благодарность своему любимому и рассказала, как же трудно быть беременной на проекте.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.