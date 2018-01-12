Стивен Сигал обвинен в изнасиловании актрисы массовки

Сегодня, 14:50

Известный актер и продюсер Стивен Сигал обвинен в сексуальных домогательствах. На этот раз свое заявление сделала американская актриса массовки.

Актриса Регина Симонс, снимавшаяся в массовке в Голливуде, заявила, что в 1993 г. была изнасилована Сигалом в Беверли Хиллз, в его доме, куда она была приглашена якобы на вечеринку. На тот момент ей было 18 лет, и это происшествие очень ее потрясло. Артист и ранее неоднократно обвинялся в сексуальных домогательствах и изнасилованиях фотомоделей и актрис (Ф. Дадис, Д. Маккарти, Порша де Росси).

Со стороны Сигала и его представителей никаких комментариев не последовало. Этот скандал стал продолжением серии преследований голливудских актеров и политических деятелей, связанных с непристойным поведением.