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На «Первом» канале появится шоу «Звезды под гипнозом»

Сегодня, 14:33

Максим Галкин, видимо, простил руководство «Первого» канала или ему сделали предложение, от которого он не смог отказаться, так или иначе, пародист станет ведущим нового проекта. Телевизионное шоу называется «Звезды под гипнозом», и уже снят стартовый выпуск.

Шоу с аналогичным названием было придумано и опробовано во Франции, затем куплено украинским телеканалом, который с успехом выпустил уже два сезона. Российский проект его продюсеры называют уникальным, а значит отечественные «Звезды под гипнозом» получат новое наполнение. На сегодня известно, что в первом выпуске в качестве гипнотизируемых выступят звезды комедийных сериалов. Погружать в транс актеров будет известный по двум телепроектам экстрасенс и гипнотизер Иса Багиров. Судя по представленному анонсу, звездам придется несладко. Гипнотизер и ведущий «поиздеваются» над ними по полной программе, а зрители повеселятся от души. Сообщается что в проекте примет участие и Анна Хилькевич. Продюсеры уверены в счастливой и долгой судьбе нового шоу.


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