VistaNews.ru


Анна Семенович на Бали испугала крокодила

Сегодня, 01:30

Анна Семенович в данный момент находится на Бали. Знаменитость собралась отметить Старый Новый год на берегу Индийского океана. Сегодня Семенович в свой Instagram выложила видео, в ходе которого певица напугала местную ящерицу, которую приняла за крокодила.

О конфузном случае Анна Семенович сообщила в своём Instagram. В подписи под опубликованным видео звезда написала, что она плыла спокойно в бассейне и увидела что-то странное. По словам певицы, она сразу же с криками выскочила из воды напугав «крокодила», который хотел её «цапнуть за попу». Своим криком, по заверениям Семенович, она напугала не только животного, но и всех соседей.

Однако никто не пострадал, животное убежало в свою природную среду обитания, а Анна и соседи успокоились. Кровожадно настроенные фанаты артистки в комментариях к посту заявляли, что нужно было схватить ящерицу, убить её и пустить на сумочку. Другие посчитали, что красота Семенович в очередной раз спасла мир.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.