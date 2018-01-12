Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова превзошла Ольгу Бузову

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Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала в Instagram новый снимок. По мнению поклонников, у телеведущей идеальная внешность, чем она превзошла Ольгу Бузову, которая после развода с Дмитрием Тарасовым оказалась на пике популярности.

В прошлом году Ольга Орлова заняла место одной из ведущих "Дом-2", после этого фанаты шоу начали сравнивать ее с Бузовой и Бородиной, которые стояли у истоков реалити. Поклонники уверены, что Орлова гораздо красивее Бузовой, хотя и старше. На новой фотографии Ольга позирует в элегантном платье, которое подчеркивает красоту ее бюста и талии.

На снимке у Орловой идеальное лицо без морщин, хотя она не прибегает к серьезным коррекциям своей внешности, в отличие от коллеги по "Дом-2". Поклонники осыпали Ольгу комплиментами и заявили, что она гораздо красивее чем Бузова не только на фото, но и в жизни.