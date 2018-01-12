Сегодня, 13:44

По сценарию фильма «Zомбоящик», Ольга Бузова получила кувалдой по голове. В одном кадре с телеведущей снялся известный силач из Омска Михаил Шивляков.

По сценарию, Михаил принимает участие в съемке телепроекта «Дом-2». Ему становится интересно, что находится у ведущей Ольги Бузовой в голове, и силач разносит её кувалдой. По словам омича, он привык использовать свою силу в других целях, а эта картина несет всего лишь иронический смысл. Сама Ольга подметила, что эта сцена её воодушевила, поскольку не боится смеяться сама над собой. Бузова отметила, что Михаил Шивляков - не первый мужчина из Омска, который нанёс ей удар. После несложившихся отношений с омичем из проекта «Дома-2» она никогда не сможет доверять мужчинам.

В кинокартине приняли участие звёзды стендапа и телесериалов: Гарик Харламов, Павел Воля, Иван Охлобыстин, Екатерина Варнава, Александр Ревва, Ольга Бузова, Анна Хилькевич и другие. Выход фильма в прокат назначен на 25 января.