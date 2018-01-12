Шурыгина готова спеть дуэтом с Бузовой «ради прикола»

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Скандально известная звезда интернета Диана Шурыгина заявила журналистам о готовности спеть дуэтом с поп-исполнительницей Ольгой Бузовой. Жертва двойного изнасилования пока что не задумывалась о такой возможности, однако «ради прикола» допускает участие в подобной авантюре.

«Я пока не думала о выступлении дуэтом с Ольгой Бузовой. Не знаю, может, я и хочу этого. Ради прикола», - рассказала Шурыгина журналистам.

В последние дни интерес вокруг персоны скандальной уроженки Ульяновска вновь многократно возрос, ведь ее якобы насильник Сергей Семенов вышел на свободу после 1 года пребывания в тюрьме. Осужденный парень считает, что Шурыгина должна ответить за свою ложь. В ответ звезда интернета назвала своего насильника «злым человеком», которому для перевоспитания необходимо поработать в детском доме.