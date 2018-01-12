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Корчевников помогает Фриске собирать деньги на лечение рака у Меньщикова

Сегодня, 13:30

Широко известный российский телеведущий Борис Корчевников решил помочь сестре покойной поп-исполнительницы Жанны Фриске Наталье собрать средства для лечения онкологического заболевания у актера Кирилла Меньщикова. В настоящее время звезда телесериала «Кадеты» с помощью подписчиков собрал 300 тысяч рублей.

Не так давно у актера Кирилла Меньщикова диагностировали рак. Несмотря на смертельный диагноз, он продолжает активно вести волонтерскую деятельность. Поведение звезды отечественного шоу-бизнеса поразило его коллег, вызвавшихся помочь Меньщикову в сборе средств на дорогостоящие процедуры. Одной из первых искать деньги на лечение актеру начала сестра Жанны Фриске Наталья, не понаслышке знающая об онкологических заболеваниях. Следом в волонтеры записался телеведущий Борис Корчевников, уже накопивший с помощью подписчиков 300 тысяч рублей.

По словам звезды телесериала «Кадеты», собранных средств хватило лишь на закупку первой партии дорогостоящих препаратов, поэтому он намерен активно продолжать сбор денег. Отметим, у самого Корчевникова диагностировали опухоль мозга, но доброкачественную.


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