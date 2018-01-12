Странные очки Бузовой изуродовали её лицо

Сегодня, 13:08

Ольга Бузова отправилась на отдых в Таиланд сразу после свадьбы бывшего возлюбленного Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. На свое странице в Instagram в разделе истории звезда опубликовала ролик, где она загорает в странных очках, которые полностью изуродовали ее лицо.

Поклонники уверены, что такой фасон солнцезащитных очков не подходит Бузовой. У нее худощавое лицо, поэтому аксессуар стоило выбрать более утонченный. Однако разговоры и сплетни Бузовой не помеха, она уже показала общественности, что намерена делать всё, что захочет. Сегодня она продемонстрировала подписчикам свою огромную и шикарную виллу, которую подготовили специально для нее.

Первым фото там стал снимок в купальнике возле бассейна. Купальный костюм Бузова выбрала сдельной формы. Он удачно подчеркнул ее фигуру и выделил достоинства. На купальнике изображен логотип ее бренда, больше напоминающий значок биткоина.