VistaNews.ru


Жену футболиста Павла Мамаева обвинили в анорексии

Сегодня, 13:02

Алану Мамаеву, жену футболиста Павла Мамаева, обвинили в анорексии. Несмотря на заявления поклонников, девушка воспринимает это в качестве комплиментов.

Алана Мамаева в прошлом была моделью и неоднократно считалась одной из самых сексуальных женщин. Связав себя узами брака с футболистом Павлом Мамаевым, девушка отдала предпочтение семье и детям. Это не мешает ей активно вести профиль в Instagram, выкладывая свежие фотографии из своей повседневной жизни.

Последние снимки вызвали не восхищение, а шок у поклонников. На них Алана Мамаева выглядит истощенной, что спровоцировано повышенным вниманием к своей фигуре. Знаменитость не обращает внимания на обвинения в анорексии и считает свою худобу привлекательной, воспринимая каждое слово в качестве комплимента. Некоторые юзеры рекомендуют модели обратиться за помощью к врачам.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.