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Алану Мамаеву, жену футболиста Павла Мамаева, обвинили в анорексии. Несмотря на заявления поклонников, девушка воспринимает это в качестве комплиментов.

Алана Мамаева в прошлом была моделью и неоднократно считалась одной из самых сексуальных женщин. Связав себя узами брака с футболистом Павлом Мамаевым, девушка отдала предпочтение семье и детям. Это не мешает ей активно вести профиль в Instagram, выкладывая свежие фотографии из своей повседневной жизни.

Последние снимки вызвали не восхищение, а шок у поклонников. На них Алана Мамаева выглядит истощенной, что спровоцировано повышенным вниманием к своей фигуре. Знаменитость не обращает внимания на обвинения в анорексии и считает свою худобу привлекательной, воспринимая каждое слово в качестве комплимента. Некоторые юзеры рекомендуют модели обратиться за помощью к врачам.