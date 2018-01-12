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Макс Фадеев опроверг слухи о помолвке с финалисткой проекта «Голос»

Сегодня, 11:29

На своей странице в Instagram Максим Фадеев решительно отрицает информацию, касающуюся его «помолвки» с финалисткой проекта «Голос» Наргиз Закировой.

Информация об этом событии появились вследствие того, что Фадеев и певица опубликовали фото, на которых Макс дарит Наргиз кольцо. Также, по высказыванию исполнительницы, прошлая новогодняя ночь, проведенная с продюсером, была «самой прекрасной ночью в ее жизни».

По словам известного продюсера и музыканта, его подарок в виде золотого кольца со специальными символами вовсе не означает помолвку, а преподносится всем его артистам. Стоит добавить, что Фадеев давно и удачно женат, воспитывает сына Савву. Американо-узбекской певице Наргиз 47 лет, она является матерью троих детей и бабушкой.


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