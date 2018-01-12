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Элитную квартиру в центре Москвы приобрела Светлана Лобода

Сегодня, 11:18

Популярная певица Светлана Лобода приобрела элитную квартиру в центре Москвы. Ранее она имела в столице небольшую трехкомнатную квартиру на юго-западе, которая досталась ей от бабушки.

35-летняя певица из Украины Светлана Лобода уже несколько лет живет в Москве. Ранее она проживала в квартире, которая досталась ей от бабушки – это трехкомнатная квартира находится на юго-западе столицы.

Теперь звезда сообщила, что обзавелась элитной квартирой в центре Москвы. В прошлом году певица поработала очень успешно, что дало ей возможность собрать средства на такое дорогое жилье. Как известно, популярность Лободы в России растет быстрыми темпами, а в Украине отношение к ней далеко не однозначное. Именно это и подтолкнуло певицу осесть в России, хотя она владеет и большим загородным домом под Киевом.

Как известно, Лобода воспитывает дочь от украинского танцора Цыря, которая как две капли воды похожа на свою маму. Теперь журналисты сообщают, что звезда ждет и второго ребенка, но такие слухи пока не получили своего подтверждения. Вопросы о личной жизни певица всегда игнорировала, старалась ответить на них текстами своих песен.


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