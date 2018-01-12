Ирина Дубцова показала сексуальную фигуру в купальнике

Сегодня, 10:48

Российская певица Ирина Дубцова показала поклонникам свою сексуальную фигуру в зеленом купальнике. Поклонники оказались в восторге от сексапильного образа звезды.

В данный момент Ирина Дубцова находится на отдыхе в Тайланде. В своем Instagram публикует фотографии с отпуска. Поклонники активно обсуждают новые снимки звезды, где она демонстрирует свое тело. На очередной фотографии Дубцова предстала перед общественностью в сексуальном зеленом бикини, которое демонстрирует красоту груди певицы, а также всей фигуры в целом.

Ирина следит за своим телом с помощью правильного питания и спорта, благодаря этому у нее стройная фигура и отсутствуют какие либо дефекты, например целлюлит. Поклонники с восторгом встречают каждое новое фото Дубцовой и осыпают звезду комплиментами.