Высоцкая скромно продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Сегодня, 00:05

Юлия Высоцкая опубликовала свою фотографию в купальнике. Конечно, не обошлось без отпускных фото. На своей странице в Instagram 44-летняя Юлия выложила ещё снимок во время ужина со своим супругом Андреем Кончаловским в местном ресторане.

Также появились снимки, где она позирует в купальнике, при этом повернувшись к камере спиной. Даже невзирая на то, что на фотографии, где Юлия в купальнике, фигуру почти не видно, подписчики в сети начали хвалить в комментариях. Они отметили её прекрасную фигуру. "Очень красивая", "Юлия. ты просто молодец!", "Ты в хорошей форме", "Так держать", высказались подписчики.

Стоит отметить, что Высоцкая действительно следит за своим внешним видом, посещая при этом тренажёрные залы.