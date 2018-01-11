Татьяна Навка показала стойку на руках в бикини на пляже

Вчера, 23:55

Чемпионка России по фигурному катанию Татьяна Навка опубликовала снимок в сети во время своего отдыха после тяжелого труда. Спортсменка стойкой на руках в бикини на берегу моря показала, что даже в местах настоящего рая не дает себе расслабиться.

Известная во всем мире фигуристка Татьяна Навка в данный момент пребывает на отдыхе в Дубае. Спортсменка решила немного передохнуть после тяжелой работы в постановке на льду «Руслан и Людмила». Спектакль вышел и был достойно оценен зрителями.

По словам самой Татьяны, такому успеху способствовали грандиозные тренировки, предела которым практически не было. На выложенном снимке видно, что Татьяна Навка даже на берегу сказочного моря не может отказаться от своей работы. Она снялась перед камерой в стойке на руках во время тренировки. Из одежды на фигуристке красуется лишь открытый купальник, что делает фотокадр особо привлекательным. Хотя лицо спортсменки не видно, поклонники успели уже оценить красоту и сексуальность ее фигуры.