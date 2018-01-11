Ренат Ибрагимов станет отцом в девятый раз в свои 70 лет

Вчера, 23:42

Исполнитель Ренат Ибрагимов готовится снова стать отцом. 70-летнему певцу удалось зачать ребенка в девятый раз за свою жизнь.

Ренат Ибрагимов показал в окружении светского раута на новогоднем концерте свою супругу Светлану Миннеханову. Все присутствующие на мероприятии увидели, что женщина беременна. Это известие моментально облетело все уголки российского мира шоу-бизнеса, ведь это поистине настоящее чудо, будущему отцу ребенка 70 лет. Ренат станет отцом в девятый раз. В браке со Светланой новорожденный малыш станет пятым по счету.

Приглашенные на рауте гости стали искренне поздравлять будущего 70-летнего отца многодетного семейства и его супругу. Правда, пол малыша, который должен вот-вот появиться на свет, пара не раскрыла. Ренат подчеркнул, что он счастлив будущему рождению девятого ребенка. Чувства его переполняют, как будто он готовится рожать впервые. Мало того, артист уверен, что пока позволяет возраст, нужно рожать детей и не задумываться.