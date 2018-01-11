Фото 48-летней Дженнифер Лопес в купальнике поразило сексуальностью

Вчера, 22:39

Новое фото популярной актрисы Голливуда Дженнифер Лопес доказало, что женщина находится в прекрасной форме. 48-летняя телезвезда по-прежнему обладает сексуальностью и способна соблазнить самого стойкого мужчину.

Многие зрители знают Дженнифер Лопес, как сексуальную героиню многих американских кинолент. Певица подарила своим фанатам прекрасный сюрприз, опубликовав свое новое фото в сети Instagram. На снимке видно, что Лопес в свои 48 лет выглядит просто сногсшибательно, она сексуальна и имеет отличную фигуру, не испорченную временем.

В центре кадра Лопес находится на мостике возле голубого бассейна. Ее тело обтянуто красиво стильным купальником. Особой красотой отличаются ее стройные ноги и тонкая талия. Лопес, которой через пару лет предстоит полувековой юбилей, совершенно не выглядит на свои года. Фанаты начали засыпать кумира своими симпатиями. Они просят рассказать секрет сохранения такой уникальной молодости.