VistaNews.ru


Фото 48-летней Дженнифер Лопес в купальнике поразило сексуальностью

Вчера, 22:39

Новое фото популярной актрисы Голливуда Дженнифер Лопес доказало, что женщина находится в прекрасной форме. 48-летняя телезвезда по-прежнему обладает сексуальностью и способна соблазнить самого стойкого мужчину.

Многие зрители знают Дженнифер Лопес, как сексуальную героиню многих американских кинолент. Певица подарила своим фанатам прекрасный сюрприз, опубликовав свое новое фото в сети Instagram. На снимке видно, что Лопес в свои 48 лет выглядит просто сногсшибательно, она сексуальна и имеет отличную фигуру, не испорченную временем.

В центре кадра Лопес находится на мостике возле голубого бассейна. Ее тело обтянуто красиво стильным купальником. Особой красотой отличаются ее стройные ноги и тонкая талия. Лопес, которой через пару лет предстоит полувековой юбилей, совершенно не выглядит на свои года. Фанаты начали засыпать кумира своими симпатиями. Они просят рассказать секрет сохранения такой уникальной молодости.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.