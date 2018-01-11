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Анастасия Волочкова поставила точку в истории о раздвинутых ногах

Вчера, 22:25

Анастасия Волочкова поставила точку в разборках по поводу своих шпагатов. Она будет продолжать раздвигать ноги, несмотря на негативные комментарии со стороны поклонников. Шпагаты Волочковой стали её «визитной карточкой».

Снимки со шпагатами привлекают большое внимание в Instagram. Большое количество «лайков» и комментариев позволяют известной российской балерины всё больше зарабатывать. Волочкова в своём блоге заявила, что не собирается обращать внимание на негативные отзывы поклонников.

«Мои хорошие, так вот, чего вы поистине хотите и жаждите!!! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время, тиражируя их… Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Всё будет! Попробуйте так сами…», - написала балерина на своей странице в Instagram. Таким образом, Волочкова решила поставить точку в скандале вокруг своих постоянно раздвинутых ног.

Поклонники по всей видимости не ожидали увидеть эту новость, поэтому темы для обсуждений у многих сразу отпали. «Расходимся, нам теперь нечего обговаривать, кроме шпагатов», - написал один из пользователей Instagram. Его поддержали многие, считая эмоции Волочковой правильными.


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