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Джигурда залез Ольге Бузовой под юбку

Вчера, 20:30

Неординарный Никита Джигурда побывал на проекте «Дом-2» в качестве одного из участников программы. Актер успел отличиться и здесь своей эпатажностью – он залез Ольге Бузовой под юбку и начал целовать ноги ведущей.

Организаторы реалити-шоу «Дом-2» решили пригласить в участники популярного актера Никиту Джигурду. Дело в том, что на программе в отношениях одной из пар произошел срыв. Роман Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко находится на грани разрыва, поэтому появлением Джигурды авторы шоу решили разрядить ситуацию, которая и так накалена до предела. В процессе развития событий Никита Джигурда решил дать несколько советов самому Дмитрию.

Артист сообщил, что спасение отношений зависит от своевременной просьбы прощения у любимой. Это нужно делать, целуя ей ноги. Как доказательство, Джигурда бросился к ногам Бузовой и стал целовать их даже под подолом юбки ведущей. В итоге он начал открыто ухаживать за Ольгой перед камерами, не стесняясь никого в студии.


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