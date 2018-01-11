СМИ: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт стали законными супругами

Вчера, 20:17

Новость о том, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт стали мужем и женой всколыхнула поклонников. Хотя их бракосочетание молодожены всячески пытались скрыть от общественности, ясность внесло наличие колец на руках, информируют иностранные СМИ.

Известная певица Майли Сайрус, вероятно, стала женой своего избранника Лиама Хемсворта. Любопытные журналисты, которые постоянно охотились за звездной парой в поисках любой информации, касающейся их личной жизни, все же успели достать некоторые сведения, подтверждающие их брак. Дело в том, что репортеры увидели Майли и Лиама в ресторане во время обеда.

Видно было, что отношения между молодыми людьми превосходят просто дружбу. Майли активно улыбалась, прикасалась нежно к своему спутнику. Окончательным вердиктом стал факт наличия обручальных колец на пальцах молодых людей. Это и оказалось для прессы подтверждением того, что Сайрус и Хемсворт стали супругами в официальном порядке.