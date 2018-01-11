Пермскую модель Галинку Миргаеву позвали замуж

Вчера, 20:06

Пермской модели Галинке Миргаевой сделали предложение руки и сердца. Это совершил один из поклонников в соцсети. Модель называют пермская "Анджелина Джоли".

На днях она на своей странице в Instagram создала пост, где предложила поиграть в игру "вопрос-ответ". Пользователи сразу начали задавать самые различные вопросы. "Каков ваш рост", " Вы делали себе пластические операции", - " Нет, не пользовалась, это моя естественная внешность", - отвечала Галинка. Подписчики не только спрашивали, но и давали советы: "Вам нужно создать свою линию ароматов." Были и неприятные высказывания: "Ты просто смешная, когда выпячиваешь свою пятую точку", "Ты жалкая и некрасивая", "Что в будущем скажут твои дети?"

Не обошлось и без хорошего. Один из пользователей сделал ей предложение со словами "Галина, выходи за меня замуж!", но ответа он пока не получил.