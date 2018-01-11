В соцсетях вспыхнул ажиотаж из-за истории Семенова и Шурыгиной

Вчера, 19:40

В социальных сетях вновь вспыхнул ажиотаж из-за истории изнасилованной Дианы Шурыгиной и ее обидчика Сергея Семенова, который досрочно вышел на свободу. Пользователи шокированы поворотом событий и уже с нетерпением ждут встречи героев истории на программе Андрея Малахова "Прямой эфир".

В соцсетях начали появляться различные мемы с Дианой Шурыгиной и Сергеем Семеновым. Пользователи соцсетей уверены, что в скором времени ох ожидает нереальное шоу от героев истории с изнасилованием Шурыгиной. Многие продолжают осуждать Диану за то, что она оклеветала Семенова, однако есть и те, кто ее жалеет.

"Главная новость года. Санта-Барбара нервно курит в сторонке. Шурыгина с Сергеем Семёновым вновь встретятся у Малахова в прямом эфире", - пишет один из пользователей соцсети "ВКонтакте".