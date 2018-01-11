Обладатель «рук-базук» получает 120 тысяч рублей в сутки за рекламу синтола

Вчера, 19:39

Обладатель «рук-базук» Кирилл Терёшин получает 120 тысяч рублей в сутки за рекламу того, какой эффект даёт синтол. Стало об этом известно из одного из роликов, который качок разместил в интернете, как сообщаю журналисты новостного издания VladTime.

Хотя Кирилл Терёшин не настолько популярен в Сети, как многие, количество подписчиков не достигает и 15 тысяч, но ему регулярно пишут с предложениями по поводу рекламы. Минимальный заказ – 3 тысячи рублей, а поскольку скорость работы синтолового качка достаточно высокая, то он нарабатывает в итоги 120 за 1 день.

Обладатель «рук-базук» не даёт себе выходных, так что его месячные доходы превышают 1 миллион рублей. Всего пару месяцев – и Кирилл Терёшин сможет себе позволить жилплощадь в Москве. Популярность житель Пятигорска получил за огромные бицепсы, накачав руки при помощи синтола. Стоит отметить, что оно не является рекомендованным, поскольку имеются значительные побочные эффекты.