Лена Перминова показала лук за 10 тыс. рублей из масс-маркета

Вчера, 18:45

Известная супруга банкира Лебедева Елена удивила своих поклонников. Так, Перминова оделась в масс-маркете на сумму до 10 тыс. рублей. После чего подписчикам предложила угадать, сколько она потратила на лук. Отгадавшая цену подписчица получила подарок от Перминовой.

Звездная супруга банкира Лебедева рассказала своим поклонникам секрет успешного лука. По ее мнению, важно не то место, где куплена вещь, а как она подчеркивает достоинства и прячет недостатки. Елена Перминова решила продемонстрировать на берегу Карибского моря русский наряд за 10 тыс. рублей. Фанаты звезды начали угадывать цену звездного лука. Поклонница, которая первой назвала приблизительную цену, получила подарок от Перминовой.

Надо отметить, что Лена Перминова принимает активное участие в благотворительных проектах. Уже несколько лет она курирует созданный ею онлайн-аукцион, с помощью которого собираются средства на лечение детей с тяжелыми врожденными или приобретенными болезнями.