Шурыгина снова встретится с Семёновым на шоу Малахова

Вчера, 18:38

Шурыгина снова встретится со своим обидчиком Сергеем Семёновым на телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Напомним, что накануне молодой человек вышел из тюрьмы по УДО.

В сообщении указано, что за посещение телепередачи молодым людям обещают внушительные гонорары, так как тема «Шурыгиной» постоянно находится в топе по рейтингам. По предварительным данным, они оба появятся на экранах телевизоров уже в конце текущего месяца.

Напомним, что история Шурыгиной и Семёнова разыгралась в прошлом году, когда 17-летняя девушка пришла на «Первый» и рассказала о том, что её изнасиловали. Тогда ситуация вызвала общественный резонанс, а сама Шурыгина стала звездой ТВ и интернета.

Ранее сообщалось, что насильник Шурыгиной восстановится в университете и продолжит своё обучение.