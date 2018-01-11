Уроженка Ростова претендует на звание Playmate of the Year 2018 по версии Playboy

Вчера, 18:37

Уроженка Ростова Лиза Кей участвует в голосовании на титул «девушка года» по версии журнала для мужчин Playboy. Победительница Playmate of the Year 2018 получает $100 тысяч, машину и мотоцикл, а самое главное – признание мужчин всего мира.

Как рассказывает Лиза, на концерте в Ростове к ней обратились представители журнала Playboy с предложением принять участие в эротической фотосессии для глянца Playboy. Несмотря на возражения своей матери, напомнившей ей о давней мечте стать архитектором или балериной, девушка согласилась. В моделинг она попала в 2007 году. Переехав в Нью-Йорк, начала сотрудничать с модными брендами: Roberto Cavalli, Max Mara, Richmond и другим. Только после шести лет работы моделью она впервые попала на обложку Playboy, а в 2017 году получила титул «Playmate of the Month».

Голосование проходит на официальном сайте Playboy, где размещены интервью и фотосессия Лизы Кей и других претенденток на звание.