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Молодая жена Ивана Краско прокомментировала свою измену

Вчера, 18:04

Скандал с супружеской изменой в семье 87-летнего актера Ивана Краско, который стал достоянием гласности, получил неожиданное продолжение. 27-летняя супруга ветерана отечественной сцены Наталья прокомментировала обстоятельства своего адюльтера в телевизионном эфире.

По словам Натальи, всему виной нищета и безысходность, которые со временем пришли в их семью. Краско в силу своего преклонного возраста перестал быть востребованным в театре и кинематографе. Муж, ранее олицетворявший собой пресловутую «каменную стену», превратился в болезненного пожилого человека. Заработка Натальи не хватает на минимальный жизненный комфорт.

Поэтому семейной паре приходится идти на всяческие ухищрения. Одним из таких способов и стал ее роман с неким молодым Александром. Все было срежесировано и сыграно для участия в телевизионных шоу, где еще существует возможность получить вознаграждение за публичный скандал, повышающий рейтинги каналов. Наталья считает, что она поступила правильно, так как теперь ей приходится заботиться о материальном благополучии семьи.


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