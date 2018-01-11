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Максим Фадеев посмеялся над «нацистами» в «Простоквашино»

Вчера, 17:45

Российский продюсер и певец Максим Фадеев с сарказмом отреагировал на постановление Роскомнадзора о временном запрете показа «Трое из Простоквашино».

 Фадеев в своём блоге опубликовал длинный пост, который не уместился в количество максимальных символов. В нём он высмеивает решение правительственных органов. Напомним, что Роскомнадзор запретил телеканалам помещать «Трое из Простоквашино» в эфирную сетку, сославшись на исследования профессора Санкт-Петербургского университета, который утверждает, что Печкин – нацист. Заявление вызвало много споров и шуток в Сети, рассказывают журналисты «ВситаНьюс».

Сам Максим Фадеев предлагает, в таком случае, углубиться в вопрос и заняться анализом людей, которые выросли на советских мультипликационных шедеврах, став «молчаливыми «пропагандистами фашистских лазутчиков», проникших в ряды мультипликаторов». Также продюсер составил свой список «опасных» мультфильмов для запрета, в который вошли убийца, грабитель и рэпер Винни-Пух, садистка Сова из той же картины, наркоман ёж из «Ёжика в тумане» и «Ну, погоди!» в общем. Поклонники согласились с певцом, назвав постановление – бредом.


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