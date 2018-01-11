Поклонники заявили, что Алёна Шишкова увеличила грудь

Вчера, 17:51

Поклонники заявили, что модель Алёна Шишкова увеличила грудь. Как сообщают журналисты новостного издания «Версия Инфо», такие выводы появились после новых снимков с отдыха на одном из курортов Таиланда.

Бывшая супруга Тимати странным образом поменялась. Это возмутило поклонников, которые отметили, что Шишкова слишком молода, чтобы ложиться под нож. Для чего это делать, интернет-пользователи не смогли понять.

Бюст Алёны Шишковой очень заметно увеличился. Модель никак это не прокомментировала, молча публикуя фотографии с отдыха. Некоторые интернет-пользователи задумались о том, что, возможно, это всё-таки форма купальника так изменила знаменитость либо снимок обрабатывался фотошопом.