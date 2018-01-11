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Блогер Лена Миро жестоко оскорбила Аллу Пугачеву и Ани лорак

Вчера, 19:30

Блогер Лена Миро, которая известна своим «острым» словом на этот раз жестоко раскритиковала Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву и украинскую поп-исполнительницу Ани Лорак.

Лена Миро является активным блогером в сети Livejournal, где ежедневно пишет оскорбительные посты, которые посвящены знаменитостям во всем мире. На этот раз в статье под названием «Кто ты есть?!» под раздачу попала Алла Борисовна Пугачева и её преданные поклонницы. «Вот та же армия бешеных фанаток Пугачёвой - кто они? Брошенные, старые, непотребные бабки, которые стоят у окна, ожидая любовника, и думают, что они - сильные женщины», - заявили Миро.

Досталось критика и Ани Лорак, которую миро упрекнула в лишнем весе и муже иностранце. «Кому она нравится? Правильно, жирным распутницам, которые или мечтают, или уже вышли замуж на какого-нибудь Мехмеда», - написала Миро в своем микроблоге.


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