Пэрис Хилтон впервые показала своё розовое платье на свадьбу

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Популярная во всем мире светская львица Пэрис Хилтон подготавливает наряд невест для своей свадьбы. Первый вариант розового платья знаменитость уже успела показать поклонникам.

Пэрис Хилтон в соцсети продемонстрировала свой наряд, в котором она пойдет под венец со своим женихом Крисом Зилком. На фотографии можно увидеть дизайнерское платье розового цвета из достаточно легких платьев. Почему невеста выбрала именно розовый цвет для свадебного платья «блондинка в шоколаде» объяснять не стала.

При этом в комментариях поклонники Хилтон оценили вкус знаменитости и дизайн самого свадебного наряда. Фотографию оценили почты 18 тысяч пользователей Сети.