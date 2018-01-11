VistaNews.ru


Пэрис Хилтон впервые показала своё розовое платье на свадьбу

Сегодня, 15:51

Популярная во всем мире светская львица Пэрис Хилтон подготавливает наряд невест для своей свадьбы. Первый вариант розового платья знаменитость уже успела показать поклонникам.

Пэрис Хилтон в соцсети продемонстрировала свой наряд, в котором она пойдет под венец со своим женихом Крисом Зилком. На фотографии можно увидеть дизайнерское платье розового цвета из достаточно легких платьев. Почему невеста выбрала именно розовый цвет для свадебного платья «блондинка в шоколаде» объяснять не стала.

При этом в комментариях поклонники Хилтон оценили вкус знаменитости и дизайн самого свадебного наряда. Фотографию оценили почты 18 тысяч пользователей Сети.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.