VistaNews.ru


Звезда «Дома-2» Рапунцель уходит в декрет

Сегодня, 00:15

Звезда телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель уходит в декрет. После рождения малыша она намерена вернуться на проект.

Такой новостью Рапунцель поделилась сразу после того, как её супруга исключили из «Свадьбы на миллион». Незадолго до выпуска пара официально заявляла, что намерена вновь узаконить свои отношения, несмотря на затяжную ссору супругов. Когда она узнала о беременности, Рапунцель сделала заявление, что ей пора уходить в декрет. Изначально звезда говорила, что планирует и вовсе покончить с «Домом-2». Однако теперь стало ясно, что никуда она не денется, так как продюсеры её не отпускают. Она является одной из самых скандальных участниц, а значит, рейтинги просто зашкаливают.

Поклонники полностью поддержали будущую маму в социальных сетях. Её фолловеры считают, что после беременности ей всё-таки стоит заняться полноценным воспитанием ребёнка, а не принимать участие в скандальных телешоу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.