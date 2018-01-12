Звезда «Дома-2» Рапунцель уходит в декрет

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Звезда телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель уходит в декрет. После рождения малыша она намерена вернуться на проект.

Такой новостью Рапунцель поделилась сразу после того, как её супруга исключили из «Свадьбы на миллион». Незадолго до выпуска пара официально заявляла, что намерена вновь узаконить свои отношения, несмотря на затяжную ссору супругов. Когда она узнала о беременности, Рапунцель сделала заявление, что ей пора уходить в декрет. Изначально звезда говорила, что планирует и вовсе покончить с «Домом-2». Однако теперь стало ясно, что никуда она не денется, так как продюсеры её не отпускают. Она является одной из самых скандальных участниц, а значит, рейтинги просто зашкаливают.

Поклонники полностью поддержали будущую маму в социальных сетях. Её фолловеры считают, что после беременности ей всё-таки стоит заняться полноценным воспитанием ребёнка, а не принимать участие в скандальных телешоу.