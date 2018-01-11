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Насильник Шурыгиной Семенов сможет продолжить учебу в университете

Сегодня, 15:27

Продолжить учебу в университете сможет Сергей Семенов, «изнасиловавший» Диану Шурыгину. После освобождения он восстановится в Ульяновском государственном аграрном университете.

 Вчера 10 января на волю вышел осужденный за «изнасилование» Дианы Шурыгиной Сергей Семенов. Заключенные провожали парня на волю аплодисментами.

Освободившийся Семенов заявил, что собирается продолжить свое образование и восстановиться в Ульяновском государственном аграрном университете, где обучался до заключения. Такую информацию подтверждают и представители высшего учебного заведения, которые уже подготовили документы для возвращения к учебе звезды соцсетей. Согласно закону об образовании, Семенов сможет восстановиться на общих основаниях.

Напомним, что парня осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной во время одной из вечеринок. Семенова приговорили к восьми годам заключения, после апелляции срок снизили до трех лет. Многие уверены, что изнасилование было разыграно для пользы обеих сторон – Шурыгиной и Семенова.


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