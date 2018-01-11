Скупая слеза: Дмитрий Нагиев трогательно отметил рубеж в 6 млн подписчиков

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Сегодня Дмитрий Нагиев на своей странице в Instagram опубликовал обращение к подписчикам, число которых достигло 6 млн. Телеведущий и актёр трогательно поблагодарил поклонников за любовь к нему и заявил, что будет продолжать радовать своих друзей.

"Сегодня у меня 6 миллионов подписчиков. У меня, у Димы Нагиева, 6 миллионов. У меня, у парня, выросшего практически в нищете, 6 миллионов друзей. Я не знаю, я не уверен, что заслужил", - заявил на видео Нагиев.

Поклонники заметили, что во время речи на видео возле глаз Дмитрия были слезы, однако из-за плохого освещения досконально рассмотреть их не удалось. Дмитрий Нагиев очень душевный и добрый человек, поэтому рубеж в 6 млн подписчиков на его аккаунт вполне мог растрогать артиста до слез.