Стриптиз и вечеринка на вилле: Полуголая Бузова привлекла внимание Тарасова

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Певица решила заинтересовать «экса» эротическим танцем.

На своей странице в Instagram Ольга Бузова опубликовала видео, на котором станцевала стриптиз, выставив напоказ оголенное тело. Подписчики артистки имели возможность лицезреть вблизи ее оголенный живот и нижнее белье. Ноги Бузова решила расписать хной и тут же продемонстрировала их своим подписчикам в сети. Однако не все оценили публичную обнажёнку Бузовой. Многие раскритиковали певицу за ее излишнюю откровенность. «Напоминает секс вирус», «С этими рисунками и ногтями получается какая-то когтистая лапа», «Да ну извращение какое-то», «Будто бочину чешет» - прокомментировали снимок пользователи сети.

Многие как поклонники, так и антифанаты отметили излишнюю худощавость певицы. Нашлись и те, кто начал апеллировать к ее материнству, отметив, что физическое истощение скажется на ее репродуктивной функции. Подавляющее большинство пользователей сети сошлись во мнении, что это видео является неким посланием для бывшего супруга Бузовой Дмитрия Тарасова, который женился на Анастасии Костенко. Однако многие решили, что подобное поведение является уже театрализованным выступлением одного актера. «Прошлое давно пора забыть и выражать свои песни в сторону бывшего оно того не стоит!!! Оля, просто пой, а не в честь своего мужа бывшего», - раскритиковали Бузову ее подписчики.

А пока все активно обсуждают «голую» Бузову, она продолжает привлекать внимание к своей персоне. Так, на ее странице в социальной сети певица опубликовала пост, в котором рассказала о своем отпуске. «Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние 2 года. Столько всего с собой беру. Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями. Вместе со мной летят мои самые близкие люди, решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них. 20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения», - подписала снимок Бузова. На фото она позирует со своими домашними питомцами в одной футболке. Многих озадачил вопрос о том, купила ли Бузова виллу. «Вот Вы про виллу упомянули, и вас ещё больше народ возненавидит, а привязываться будет к тому как Вы поёте», - подписали снимок пользователи сети.