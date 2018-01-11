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Экс-супруг Ольги Бузовой зажал денег на третью свадьбу

Сегодня, 13:52

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отыграл третью свадьбу с моделью Анастасией Костенко. Однако уже известно, что на праздник, торжество и наряды экс-супруг Бузовой денег зажал.

 Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов отыграл третью свадьбу 9 января. Новой избранницей стала модель Анастасия Костенко. Теперь поклонники уже законной пары обсуждают финансовое положение молодой семьи. Причиной такого порыва эмоций у подписчиков Instagram стал снимок с бракосочетания звездной пары. Молодожены были на официальной церемонии в ЗАГСе в аналогичных нарядах, в каких посетили свадьбу друзей в середине минувшего года.

На фото видно ограниченный круг приглашенных гостей, небольшое количество цветов. Жених Тарасов одет в обычный черный костюм с белой бабочкой и черные туфли, а невеста – в белый костюм и туфли.

Также обсуждается подставной характер фото и отсутствие реальных штампов в паспортах звезд.


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