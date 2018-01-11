В сети показали раритетное голое фото Мэрилин Монро

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В интернете появился раритетный снимок секс-символа 50-х годов Мэрилин Монро, которая начала демонстрировать своё оголенное тело задолго до того, как это стало модным. На фото звезда изображена абсолютно голой.

Мэрилин Монро всегда славилась своими экстравагантными выходками. Даже после смерти многие восхищаются ее красотой и шикарным телом, которое она не скрывала и периодически демонстрировала в молодости. В сети опубликовали архивный снимок секс-символа 50-х годов, где Монро полностью обнажена.

На фото видно, что в районе талии у Мэрилин есть лишние килограммы, что в наше время считается не слишком эстетичным. В годы ее жизни мужчин привлекали девушки, которые имели лишние килограммы, в то время это выделяло красоток среди тощих подруг, Мэрилин не была исключением.