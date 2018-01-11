«Ночная жрица»: Модель Алёна Шишкова решила набрать килограммы

Сегодня, 13:31

Популярная российская модель и бывшая жена Тимати Алёна Шишкова рассказала, что может кушать сладости и мучные продукты даже ночью. На новой фотографии Шишова продемонстрировала, что не против набрать килограммы.

Алёна Шишкова в личном блоге в Сети разместила фотографию, где напоказ ест торт, при этом демонстрирует, что не боится набрать лишний вес. Интернет-пользователи порадовались за модель и посоветовали, есть мучные изделия чаще, так как Алёна и так уже страдает анорексией, утверждают фанаты Шишковой.

«Кушаешь и добреешь по ночам», «Ночная жрица», «Ночной дожор, хотя бы вес наберёт, скелет», «Сыроедение закончилось?», «Да побольше, очень худая», «Правильно, что кушает. Сильно худая стала в последнее время», - писали под снимком поклонники Шишковой.