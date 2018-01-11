Пиарщик: Семенову и Шурыгиной удалось всех обмануть

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Семенову и Шурыгиной удалось всех обмануть. Такую информацию распространил Антон Вуйман, организатор школы черного пиара.

История с изнасилованием Дианы Шурыгиной не оставила равнодушным никого, многие жалели девушку и выступали против действий ее обидчика. Развеять миф об изнасиловании поспешил Антон Вуйман, который является основателем школы пиара.

По словам Вуймана, данный инцидент является ни чем иным, как спланированной акцией, которая принесла миллионные прибыли ее участникам. Дело в том, что семья Семенова задолжала банку крупную сумму денег. С целью неуплаты долга и была разработана схема – он садится в тюрьму за изнасилование Шурыгиной и уходит от уплаты долга. Сама же Шурыгина получает деньги и раскрутку – участие в различных шоу, съемки в фильмах. После выхода из тюрьмы Семенов тоже может рассчитывать на статус суперзвезды соцсетей.

В этой постановке правоохранительные органы использовались в темную. Также Вуйман подчеркнул, что герои данного спектакля не дают бесплатных интервью, просят за них солидные суммы.

Сама Шурыгина и Семенов еще не прокомментировали такую информацию.