Ольга Бузова отметит день рождения за границей на шикарной вилле

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Ольга Бузова намерена подвести итоги 32-х лет своей жизни где-то вдали от России на шикарной вилле. Об этом многогранная личность сообщила своим поклонникам в социальной сети, намекнув, что едет туда, где жарко в январе.

Бузова в прошедшем году не давала скучать своим многочисленным поклонникам. Из ее сообщений о личной жизни и творческих успехах можно уже составить объемный том. Фолловеры ликовали, когда Ольга нашла себя в этой жизни, став новой звездой на небосклоне отечественной попсы. Теперь певица намеревается отдохнуть в жарких странах в компании самых близких людей. Правда, на опубликованной фотографии запечатлены две ее собачки на фоне чемоданов.

Что конкретно за вилла, на которой намеревается зажигать Бузова, пока неизвестно. Весьма вероятно, что вокалистка таки напела на недвижимость за границей. Ольгины поклонники не преминули пожелать ей полноценного отдыха, а также забыть, наконец, Дмитрия Тарасова, который все-таки женился. Теперь фолловеры будут с нетерпением ждать ежедневных отчетов Бузовой о своем веселом и роскошном времяпрепровождении.