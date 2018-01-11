VistaNews.ru


Алена Водонаева показала неприлично торчащие соски

Сегодня, 13:02

Телеведущая и бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева не стесняется демонстрировать свою грудь, в этот раз звезда разместила снимок, где отчетливо видны ее торчащие соски. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Алена Водонаева рассказала подписчикам, что ее супруг собирается на гастроли в Китай. Сама же звезда заявила, что очень любит эту страну, однако ехать туда не нацелена. Свой комментарий Водонаева сопроводила ярким снимком, где она позирует в откровенном белом платье.

Наряд облегает тело девушки и демонстрирует ее торчащие соски. Подписчики Водонаевой осыпали ее комментариями, но напомнили, что выставлять на всеобщее обозрение откровенные снимки неприлично.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.