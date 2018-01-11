Алена Водонаева показала неприлично торчащие соски

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Телеведущая и бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева не стесняется демонстрировать свою грудь, в этот раз звезда разместила снимок, где отчетливо видны ее торчащие соски. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Алена Водонаева рассказала подписчикам, что ее супруг собирается на гастроли в Китай. Сама же звезда заявила, что очень любит эту страну, однако ехать туда не нацелена. Свой комментарий Водонаева сопроводила ярким снимком, где она позирует в откровенном белом платье.

Наряд облегает тело девушки и демонстрирует ее торчащие соски. Подписчики Водонаевой осыпали ее комментариями, но напомнили, что выставлять на всеобщее обозрение откровенные снимки неприлично.