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Светлана Дружинина рассказала, как оставаться здоровой в 82 года

Сегодня, 12:17

Советская и российская актриса Светлана Дружинина рассказала, как оставаться здоровой даже в 82 года. Как оказалось, женщина регулярно закаляется босиком на снегу.

По словам известного режиссёра, если человек хочет всегда быть здоровым, то необходимо постоянно закаляться. Соответствующий пост она опубликовала на своём Instagram-аккаунте. Многие подписчики весьма удивились такому заявлению со стороны уже очень взрослой женщины. Фолловеры Дружининой гордятся ею и пишут много лестных комментариев. Граждане выражают восхищение не только её физическому здоровью, но и её творческой карьере. Люди считают, что именно такие здоровые женщины являются успехом Руси.

Сама же Дружинина рассказала, что в момент, когда была сделана фотография, на улице была минусовая температура. Несмотря на этот фактор, она всё равно сняла обувь и стала на снег, чтобы в очередной раз закалиться.


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