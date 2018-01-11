Светлана Дружинина прокомментировала смерть Михаила Державина

Легендарная советская актриса Светлана Дружинина прокомментировала в своем Instagram-аккаунте смерть сатирика Михаила Державина. Звезда кинематографа выступила со словами поддержки в адрес родных покойного артиста, призвав общественность вытереть слезы.
Актриса вспомнила, как СМИ и общественность ошибочно считали ее и Державина супругами из-за частого совместного времяпровождения. В завершение звезда отечественного кинематографа выразила соболезнования супруге сатирика Роксане Бабаян. Любящая жена умела вдохнуть в Державина жизнь, и это было взаимно, рассказала Дружинина.
Михаил Державин скончался накануне на 82-м году жизни из-за тяжелой болезни. Ранее смерть коллеги прокомментировал юморист Евгений Петросян.