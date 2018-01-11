Светлана Дружинина прокомментировала смерть Михаила Державина

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Легендарная советская актриса Светлана Дружинина прокомментировала в своем Instagram-аккаунте смерть сатирика Михаила Державина. Звезда кинематографа выступила со словами поддержки в адрес родных покойного артиста, призвав общественность вытереть слезы.

«Я хочу всем сказать… Не надо плакать… Приходит время, когда мы все вынуждены покинуть этот мир… Миша оставил за собой свет! И это главное!», - написала Дружинина в своем Instagram-аккаунте.

Актриса вспомнила, как СМИ и общественность ошибочно считали ее и Державина супругами из-за частого совместного времяпровождения. В завершение звезда отечественного кинематографа выразила соболезнования супруге сатирика Роксане Бабаян. Любящая жена умела вдохнуть в Державина жизнь, и это было взаимно, рассказала Дружинина.

Михаил Державин скончался накануне на 82-м году жизни из-за тяжелой болезни. Ранее смерть коллеги прокомментировал юморист Евгений Петросян.